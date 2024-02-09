Путин рассказал, при каком условии Гершкович может вернуться в США

Президент России Владимир Путин, комментируя возможность обмена корреспондента газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону связал его обмен с «патриотическим убийством» в Германии.

«Он, поддавшись патриотическим чувствам, ликвидировал бандита в одной из столиц Европы. Во время событий на Кавказе знаете, чем он занимался? Он укладывал наших солдат, которые были взяты в плен, на дороге, а затем проезжал на своей машине по их головам. Можно ли его вообще назвать человеком? Но нашелся патриот, который устранил его в одной из европейских столиц», — сказал российский лидер, не назвав его имени.

Отвечая на вопрос о возможности обмена журналиста, Путин подчеркнул, что такая возможность есть, но «при встречном движении» со стороны американцев. Карлсон спросил Путина, может ли российская сторона освободить Гершковича в качестве жеста доброй воли.

«Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все лимиты. Нам никто аналогичными жестами ни разу не ответил», — резюмировал президент России.

Владимир Путин оказался в перечне актуальных трендов X в США после интервью журналисту Такеру Карлсону. Число публикаций в соцсети с упоминанием главы государства превысило 1,4 млн.

Ранее Кремль опубликовал полный текст интервью Путина журналисту Карлсону.