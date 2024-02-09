Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал, при каком условии Гершкович может вернуться в США

Путин: освобождение журналиста Гершковича возможно при встречном движении США

Президент России Владимир Путин, комментируя возможность обмена корреспондента газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону связал его обмен с «патриотическим убийством» в Германии.

«Он, поддавшись патриотическим чувствам, ликвидировал бандита в одной из столиц Европы. Во время событий на Кавказе знаете, чем он занимался? Он укладывал наших солдат, которые были взяты в плен, на дороге, а затем проезжал на своей машине по их головам. Можно ли его вообще назвать человеком? Но нашелся патриот, который устранил его в одной из европейских столиц», — сказал российский лидер, не назвав его имени.

Отвечая на вопрос о возможности обмена журналиста, Путин подчеркнул, что такая возможность есть, но «при встречном движении» со стороны американцев. Карлсон спросил Путина, может ли российская сторона освободить Гершковича в качестве жеста доброй воли.

«Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все лимиты. Нам никто аналогичными жестами ни разу не ответил», — резюмировал президент России.

Владимир Путин оказался в перечне актуальных трендов X в США после интервью журналисту Такеру Карлсону. Число публикаций в соцсети с упоминанием главы государства превысило 1,4 млн.

Ранее Кремль опубликовал полный текст интервью Путина журналисту Карлсону.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами