Путин вошел в тренды просмотров соцсети Х

Президент России Владимир Путин оказался в перечне актуальных трендов социальной сети X (ранее Twitter) в США после интервью журналисту Такеру Карлсону. Число публикаций в соцсети с упоминанием главы государства превысило 1,4 млн.

До этого в Европарламенте сочли «острым» интервью Путина Карлсону. Такое мнение высказал депутат от Австрийской партии свободы (АПС) Гаральд Вилимски.

Карлсон прибыл в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит американского журналиста в российскую столицу, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы. Число просмотров интервью президента РФ в Х уже превысило 60 млн.

Во время интервью президент прочитал журналисту почти получасовую лекцию об истории России и Украины, а также ответил на ряд вопросов, касающихся военной операции на Украине. Подробнее об интервью — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кремль опубликовал полный текст интервью Путина журналисту Карлсону.