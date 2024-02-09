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В Европарламенте сочли «острым» интервью Путина Карлсону

Депутат ЕП Вилимски назвал острым интервью Путина журналисту Карлсону

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Депутат Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Гаральд Вилимски назвал интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону на фоне информационной блокады со стороны Запада «еще более острым». Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«На фоне введенной Западом тотальной информационной блокады это интервью Такеру Карлсону стало еще более острым. Я заинтригован», — написал Вилимски, приложив запись полного интервью.

New York Times считает, что президент России в интервью Такеру Карлсону призвал США к переговорам по Украине: он предложил «заключить соглашение» о передаче ее территории России, чтобы положить конец военным действиям.

Такер Карлсон после интервью с главой российского государства заявил, что Владимир Путин во время интервью с ним искренне выражал свое мнение. Он назвал Путина очень умным собеседником и заявил, что в этом нет никаких сомнений.

На сайте Кремля опубликовали полный текст интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Интервью длилось 2 часа 7 минут и 18 секунд.

Ранее Путин рассказал Карлсону о тяжелой болезни разделенного на части мира.

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