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Глава МИД ЮАР указала на угрозы от разведки Израиля из-за иска в суд ООН

Глава МИД ЮАР Пандор заявила об угрозах от разведки Израиля из-за иска в суд ООН

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила об угрозах ей и членам ее семьи в социальных сетях на фоне поданного страной иска в Международный суд ООН из-за действий Израиля на территории сектора Газа, обвинив в этом разведку еврейского государства. Об этом пишет The Mail&Guardian.

«Мне кажется, что было бы лучше, если бы у нас была дополнительная охрана. Но больше всего я беспокоюсь о своей семье, потому что в некоторых сообщениях в социальных сетях упоминаются мои дети и так далее, но это обычное дело», — заявила Пандор.

По ее словам, «израильские агенты, спецслужбы», специально ведут себя таким образом, чтобы «запугать нас». Она связала подобное развитие событий с иском ЮАР в Международный суд ООН из-за действий Израиля в секторе Газа.

Глава МИД ЮАР призвала усилить собственную охрану и охрану членов ее семьи в связи с поступающими угрозами. Южноафриканская Республика продолжит работать над подготовкой к следующему раунду разбирательств в суде, подчеркнула глава внешнеполитического ведомства страны.

29 декабря 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа. ЮАР считает, что действия Израиля носят геноцидный характер, поскольку совершаются с намерением уничтожить палестинцев как группу.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отверг обвинения в геноциде. Он заявил, что «Государство Израиль обвиняют в геноциде, в то время как оно борется с геноцидом».

Ранее международный суд ООН принял решение по Израилю.

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