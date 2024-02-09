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Ким Чен Ын с дочерью посетил Минобороны КНДР

ЦТАК: Ким Чен Ын с дочерью посетил Минобороны по случаю Дня основания армии

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Артем Геодакян/РИА Новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил министерство обороны страны по случаю 76-летия основания Корейской народной армии. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

В сообщении уточнили, что Ким Чен Ын прибыл в министерство вместе с дочерью. Офицеры подарили гостям цветы. Кроме того, состоялся церемониальный марш почетного армейского караула. Северокорейский лидер сфотографировался с генералами и произнес речь.

Он отметил, что Корейская народная армия в течение 76 лет с начала своего основания последовательно защищала «благополучие, права и интересы» страны.

«История борьбы нашей армии показывает такую истину, что только государство и народ <…> могут достигать стабильного <…> процветания», — подчеркнул Ким Чен Ын.

Лидер КНДР обратил внимание, что «неустанного развития» удалось добиться несмотря на «вызовы и кризис».

Накануне Ким Чен Ын на заседании центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи обсудил расширение масштабов учений вооруженных сил страны.

Ранее Ким Чен Ын показал своей дочери склад для хранения баллистических ракет.

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