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Медведев похвалил Карлсона за то, что тот не побоялся взять интервью у Путина

Медведев: журналист Карлсон не струсил и не сдулся, взяв интервью у Путина

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев похвалил американского журналиста Такера Карлсона за интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Такер Карлсон не струсил и не сдулся», — отметил Медведев.

До этого зампредседателя Совбеза РФ высказался об интервью Путина американскому журналисту. Он отметил, что российский лидер подробно объяснил Западу, почему Украины не было и не будет. Он уточнил, что российский лидер сделал это максимально «тщательно и подробно».

Карлсон прибыл в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит американского журналиста в российскую столицу, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы. Число просмотров интервью президента РФ в Х превысило 50 млн.

Ранее Кремль опубликовал полный текст интервью Путина журналисту Карлсону.

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Интервью Путина Карлсону
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