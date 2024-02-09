Число просмотров интервью Путина Карлсону в Х превысило 50 миллионов

Публикация американского журналиста Такера Карлсона с интервью с президентом России Владимиром Путиным в социальной сети X набрала более 50 миллионов просмотров более чем за пять часов после размещения.

Отметку «мне нравится» под видео поставили 471 тыс. пользователей.

New York Times считает, что президент России в интервью Такеру Карлсону призвал США к переговорам по Украине: он предложил «заключить соглашение» о передаче ее территории России, чтобы положить конец военным действиям.

Такер Карлсон после интервью с главой российского государства заявил, что Владимир Путин во время интервью с ним искренне выражал свое мнение. Он назвал Путина очень умным собеседником и заявил, что в этом нет никаких сомнений.

На сайте Кремля опубликовали полный текст интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Интервью длилось 2 часа 7 минут и 18 секунд.

Ранее Путин рассказал, что Соединенные Штаты совершают ошибку исторического масштаба.