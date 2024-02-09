Медведев высказался об интервью Путина Такеру Карлсону

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил Западу, почему Украины не было и не будет. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Президент России <…> рассказал западному миру почему никакой Украины не было, нет и не будет», — отметил Медведев.

Он уточнил, что российский лидер сделал это максимально «тщательно и подробно».

До этого Путин в интервью Карлсону назвал печальным отказ Украины от переговоров из-за экс-премьера Британии Бориса Джонсона. Российский лидер добавил, что не знает, почему бывший премьер отговорил украинские власти от переговоров.

Политические аналитики New York Times увидели в интервью Путина призыв к США к соглашению по Украине.

Ранее Кремль опубликовал полный текст интервью Путина журналисту Карлсону.