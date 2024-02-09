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Байден выступил с обращением к нации

WP: Байден выступил с обращением к нации после доклада спецпрокурора

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден выступил с не анонсированным ранее обращением к нации. Трансляцию вел Washington Post (WP).

Темой выступления стала публикация доклада спецпрокурора Роберта Хура о том, как американский лидер обращается с секретными документами. Байден довольно резко высказался о заявлениях Хура из-за той части отчета, где его назвали «пожилым человеком с проблемами с памятью».

«Я пожилой мужчина с благими намерениями, я знаю, что делаю. Я президент, и я снова поставил эту страну на ноги», — ответил на это Байден.

В 2023 году в гараже дома Байдена в Уилмингтоне обнаружили секретные документы. Они относились ко времени, когда он был вице-президентом при администрации Барака Обамы.

В феврале 2024 года стало известно, что президент США Джо Байден не будет привлекаться к ответственности за ненадлежащее хранение секретных документов из-за проблем с памятью, выявленных в ходе прокурорского расследования. Нарушения сочли «невинной ошибкой».

Ранее штаб Трампа осудил решение спецпрокурора по Байдену.

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