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Карлсон назвал идиотами тех, кто верит, что Россия хочет атаковать Европу

Журналист Карлсон: только идиот может верить в желание России атаковать Европу

Американский журналист Такер Карлсон в видеозаписи, опубликованной на его сайте, заявил, что только идиот может верить в намерение России атаковать Европу. Его цитирует ТАСС.

Карлсон подчеркнул, что Москва «не занимается экспансией».

«Я не должен говорить подобное из-за того, что идеологические лжецы, которые управляют Госдепом, хотят сделать Путина Гитлером или японским императором. Это неправда, это глупость», — сказал он.

Журналист задался вопросом, зачем тогда России идти на Польшу, ведь российская сторона просто хочет безопасности на границах.

«Нужно быть идиотом, чтобы думать, что они собираются в Вену, нет доказательств», — отметил он.

По мнению Карлсона, Россия обладает более чем достаточным количеством природных ресурсов. Кроме того, указал он, в РФ проживают представители различных национальностей, люди говорят на разных языках, из-за чего управлять таким государством нелегко.

Журналист добавил, что у него сложилось впечатление, что российского лидера «глубоко ранит» отвержение западными странами, в то время, как «европеизм» в Москве можно не только увидеть, но и ощутить на уровне культуры.

Карлсон заявил, что Владимир Путин во время интервью с ним искренне выражал свое мнение.

Ранее Путин заявил, что США совершают ошибку исторического масштаба.

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