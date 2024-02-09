Путин посетовал, что в системе власти США сложно разобраться

Президент России Владимир Путин назвал США сложной страной и посетовал, что со стороны порой сложно разобраться, кто и как принимает решения. Об этом глава государства заявил в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

«Нам непросто в этом разобраться. Кто принимает решения на выборах? Разве можно это понять, когда там в каждом штате свое законодательство, каждый штат сам регулирует, кого-то может отстранить от выборов на уровне штата», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что двухступенчатая выборная система сложна для понимания.

Журналист Такер Карлсон прилетел в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит журналиста в Москву, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы.

С начала боевых действий Карлсон активно критиковал США за помощь Украине и выступал с пророссийской позицией, объясняя конфликт тем, что «русские не желают видеть американские ракеты у своих границ».

7 февраля стало известно, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.

Ранее Путин рассказал, что Соединенные Штаты совершают ошибку исторического масштаба.