Президент России Владимир Путин заявил, что в войне пропаганды с США сложно победить. Соответствующее заявление он сделал в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте американского журналиста.

По словам главы государства, это сложно сделать, так как Соединенные Штаты контролируют «все мировые» и «очень многие европейские» СМИ. Он отметил, что американские фонды являются конечным бенефициаром крупнейших европейских СМИ.

Российский лидер также сказал, что ввязываться в эту войну можно, однако при этом можно засветить свои источники информации, не добившись никаких результатов.

До этого Путин объяснил, как нужно бороться с пропагандой Украины.

Карлсон прилетел в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит журналиста в Москву, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы.

7 февраля стало известно, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.

С начала боевых действий Карлсон активно критиковал США за помощь Украине и выступал с пророссийской позицией, объясняя конфликт тем, что «русские не желают видеть американские ракеты у своих границ».

Ранее кинорежиссер Стоун заявил, что Путин не такой, каким его изображает пропаганда США.