Путин заявил, что инновации Маска остановить невозможно

Президент России Владимир Путин считает, что новаторство предпринимателя Илона Маска невозможно остановить. Об этом он заявил в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

«Сейчас говорят, что в США Илон Маск внедрил уже чип в мозг какого-то человека. Я думаю, что Маска остановить невозможно — он все равно будет делать то, что считает нужным», — сказал Путин.

Президент назвал Маска умным человеком и заявил, что с миллиардером следует договариваться.

Карлсон прилетел в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит журналиста в Москву, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы.

С начала боевых действий Карлсон активно критиковал США за помощь Украине и выступал с пророссийской позицией, объясняя конфликт тем, что «русские не желают видеть американские ракеты у своих границ».

7 февраля стало известно, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.

Ранее Путин поделился мыслями «умного немца» о расширении НАТО.