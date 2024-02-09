Путин рассказал о разговоре с Зеленским по поводу неонацистов

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, что когда-то говорил с главой Украины Владимиром Зеленским о неонацистах на Украине. Беседа опубликована на сайте репортера.

«Я говорю: Володя, что ты делаешь? Почему вы сегодня поддерживаете неонацистов на Украине, в то время как ваш дед боролся с фашизмом?» — поделился российский лидер.

Он напомнил, что дед Зеленского сражался против фашистской Германии во времена Второй мировой войны. Путин не стал озвучивать ответ украинского президента, поскольку счел это некорректным.

До этого Путин пообещал «сделать все, чтобы искоренить нацизм» и раскритиковал страны, «оправдывающие палачей».

Карлсон прилетел в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит журналиста в Москву, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы.

7 февраля стало известно, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.

С начала боевых действий Карлсон активно критиковал США за помощь Украине и выступал с пророссийской позицией, объясняя конфликт тем, что «русские не желают видеть американские ракеты у своих границ».

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.