Карлсон получил от Путина копии документов по русско-украинским отношениям XVII века

Президент России Владимир Путин передал Такеру Карлсону копии документов, связанных с историей русско-украинских отношений времен Богдана Хмельницкого и царя Алексея Михайловича. Интервью опубликовано на сайте журналиста.

«Это документы из архива, копии. Здесь письма Богдана Хмельницкого, человека, который тогда контролировал власть в этой части русских земель, которые мы сейчас называем Украиной. Он (…) писал письма в Москву с просьбой взять их под сильную руку московского царя», — рассказал Путин.

Журналист Такер Карлсон прилетел в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит журналиста в Москву, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы.

С начала боевых действий Карлсон активно критиковал США за помощь Украине и выступал с пророссийской позицией, объясняя конфликт тем, что «русские не желают видеть американские ракеты у своих границ».

7 февраля стало известно, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.

Ранее Путин заявил, что Россия и Украина рано или поздно договорятся.