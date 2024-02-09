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Путин: Польша закрыла газопровод Ямал — Европа

Путин заявил, что Варшава закрыла газопровод Ямал — Европа

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tuckercarlson.com

Польша «клюет с руки» у ФРГ, но при этом закрыла газопровод Ямал — Европа, через который в Германию можно поставить большие объемы газа. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Есть еще один маршрут через Польшу, Ямал — Европа называется, тоже большой поток можно осуществлять. Польша закрыла его, но Польша с руки клюет у немцев, из общеевропейских фондов деньги получает, а основной донор в эти общеевропейские фонды — Германия», — прокомментировал Путин обстоятельства, связанные с
газопроводом.

В апреле 2022 года польские власти наложили санкционные ограничения на «Газпром», активы компании были заморожены. Россия в ответ ввела рестрикции в отношении оператора польского участка газопровода Europol Gaz S.A. В итоге «Газпром» перестал осуществлять поставки по Ямалу — Европе.

Тогда Польша ввела внешнее управление в отношении доли российской компании в Europol Gaz S.A.

Карлсон прилетел в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит журналиста в Москву, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы.

7 февраля стало известно, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.

С начала боевых действий Карлсон активно критиковал США за помощь Украине и выступал с пророссийской позицией, объясняя конфликт тем, что «русские не желают видеть американские ракеты у своих границ».

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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