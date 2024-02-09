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На Украине заявили, что им нужно перемирие, чтобы не произошел полный разгром

«Страна»: Украине срочно нужно перемирие, чтобы не произошел полный разгром

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Gleb Garanich/Reuters

Продолжение конфликта на Украине приведет к краху страны со всеми вытекающими последствиями. Об этом говорится в материале портала «Страна.ua».

«Продолжение войны <…> порождает риск полного разгрома Украины, в случае неблагоприятного развития событий на фронте. Со всеми вытекающими отсюда последствиями», — утверждают авторы статьи.

По оценке журналистов, Киев срочно нуждается в перемирии. В пример приводятся причины этого вывода: ВСУ испытывает колоссальный дефицит оружия и боеприпасов и нехватку личного состава.

Украине нужна сейчас передышка для перевооружения, резюмируется в материале.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сменил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, назначив на его место командующего группировкой украинских войск на восточном фронте генерал-полковника Александра Сырского. Чем известен новый главком ВСУ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.

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