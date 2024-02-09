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Путин поделился мыслями «умного немца» о расширении НАТО

Путин сообщил, что политики Европы предупреждали СССР о рисках расширения НАТО

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Markus Schreiber/AP

Незадолго до распада СССР европейские политики предупреждали Кремль об угрозе расширения НАТО. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

В доказательство своих слов президент привел слова «умного человека» — члена Социал-демократической партии Германии Эгона Бара, предлагавшего Москве создать новую систему безопасности.

По задумке Бара, новый альянс должен был включать Соединенные Штаты, Канаду, Россию и страны Центральной Европы, но при этом исключать дальнейшее расширение Североатлантического альянса.

«Он так и говорил: если НАТО будет распространяться, все будет то же самое, как было в условиях холодной войны, только ближе к границам России. Вот и все. Умный был дед. Его никто не послушал», — поделился Путин.

Путин заявил, что Россия ожидала, что «добровольный развал Советского Союза» будет воспринят Западом как приглашение к сотрудничеству и союзничеству.

Глава России также рассказал, что однажды Бар рассердился на советское руководство и заявил, что если к нему не прислушаются, то ноги его не будет в Москве. Путин добавил, что все предсказания Бара в итоге сбылись.

Карлсон прилетел в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит журналиста в Москву, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы.

7 февраля стало известно, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.

С начала боевых действий Карлсон активно критиковал США за помощь Украине и выступал с пророссийской позицией, объясняя конфликт тем, что «русские не желают видеть американские ракеты у своих границ».

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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