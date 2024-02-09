Такер Карлсон опубликовал реакцию на интервью с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон по итогам своего интервью с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что глава российского государства является умным человеком. На сайте репортера опубликован новый видеоролик, снятый после беседы.

«Он (Путин. — «Газета.Ru») умен. В этом нет никаких сомнений», — сказал Карлсон.

Он также отметил, что российский президент «не часто дает интервью» и что ему не так просто «объясниться».

«Очевидно, он проводит много времени в мире, в котором ему не нужно объясняться», — заявил журналист.

Карлсон прилетел в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит журналиста в Москву, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы.

7 февраля стало известно, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.

С начала боевых действий Карлсон активно критиковал США за помощь Украине и выступал с пророссийской позицией, объясняя конфликт тем, что «русские не желают видеть американские ракеты у своих границ».

Ранее бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала Карлсона «полезным идиотом» после его интервью с Путиным.