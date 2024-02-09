Путин уверен, что Запад больше боится Китая, чем России

Страны Запада больше боятся усиления Китая, чем России. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

«Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, потому что в России 150 млн человек, а в Китае — 1,5 млрд. И экономика Китая развивается семимильными шагами: пять с лишним процентов в год, было еще больше. Но этого для Китая достаточно», — сказал Путин.

Глава российского государства отметил, что Китай обладает огромным потенциалом роста и уже обогнал экономику США по паритету покупательной способности.

Журналист Такер Карлсон прилетел в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит журналиста в Москву, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы.

С начала боевых действий Карлсон активно критиковал США за помощь Украине и выступал с пророссийской позицией, объясняя конфликт тем, что «русские не желают видеть американские ракеты у своих границ».

7 февраля стало известно, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.

Ранее Путин объяснил необходимость денацификации.