Путин заявил о превосходстве экономики БРИКС над G7

Экономика стран БРИКС уже превзошла G7, объединение продолжает развиваться и расширяться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

«В 1992 году доля стран «семерки» в мировой экономике составляла 47%, а в 2022 году она упала где-то, по-моему, до 30% с небольшим. Доля стран БРИКС в 1992 году составляла всего 16%, а сейчас она превышает уровень «семерки», — сказал Путин.

По мнению президента России, это никак не связано с событиями на Украине: таковы тенденции развития мировой экономики, и этот процесс неизбежен.

Журналист Такер Карлсон прилетел в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит журналиста в Москву, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы.

С начала боевых действий Карлсон активно критиковал США за помощь Украине и выступал с пророссийской позицией, объясняя конфликт тем, что «русские не желают видеть американские ракеты у своих границ».

7 февраля стало известно, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.

Ранее Путин назвал политику США необоснованным давлением.