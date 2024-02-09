Путин рассказал о последнем разговоре с Байденом

Президент России Владимир Путин заявил во время последнего разговора с главой США Джо Байденом, что Соединенные Штаты совершают ошибку исторического масштаба. Соответствующие заявление он сделал в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте американского журналиста.

«Когда я с ним разговаривал, это было до начала специальной военной операции, естественно, и я, кстати, ему тогда говорил — не буду в детали вдаваться, никогда этого не делаю, — но я ему тогда сказал: я считаю, что вы совершаете огромную ошибку исторического масштаба, поддерживая все, что там происходит, на Украине, отталкивая Россию», — сказал Путин.

По словам российского лидера, он неоднократно говорил Байдену об этом.

До этого Путин посоветовал Байдену не подавлять, а учиться уважать интересы других стран.

Карлсон прилетел в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит журналиста в Москву, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы.

7 февраля стало известно, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.

С начала боевых действий Карлсон активно критиковал США за помощь Украине и выступал с пророссийской позицией, объясняя конфликт тем, что «русские не желают видеть американские ракеты у своих границ».

Ранее Байден назвал Путина «рациональным игроком», который «просчитался» с Украиной.