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Путин высказался о роли президента США в отношениях с Россией

Путин: отношения России и США зависят не от президента, а от настроений элит

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону высказался о роли президента США в отношениях с Россией.

«Вы меня сейчас спросили: другой руководитель придет и что-то изменит? Дело не в руководителе, не в личности конкретного человека», — сказал глава российского государства.

Он отметил, что дело в настроениях элит.

«Если в американском обществе будет превалировать идея доминирования любой ценой, причем с помощью силовых акций, то ничего не изменится — только будет хуже», — заявил Путин.

По его мнению, если в США осознают, что мир меняется по объективным обстоятельствам и нужно уметь к ним приспособиться вовремя, используя те преимущества, которые по-прежнему есть у Соединенных Штатов, тогда «что-то может измениться».

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что победа Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов вряд ли изменит политику Вашингтона по Украине.

Он высказал мнение, что при Трампе, если тот победит, сохранится тенденция к разрушению российско-американских отношений, их основ.

Ранее Путин заявил, что Россия готова выстраивать отношения с США, но им мешает имперская политика.

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