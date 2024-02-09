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Путин рассказал, как Клинтон передумал по поводу вступления России в альянс

Путин заявил, что Клинтон передумал по поводу вступления России в НАТО

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Алексей Дружинин/РИА Новости

Во время интервью журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин поделился историей о своей встрече с экс-президентом США Биллом Клинтоном в Кремле в начале 2000-х годов. Тогда они обсуждали возможность вступления России в НАТО.

Путин рассказал, что переговоры с Клинтоном проходили «в соседней комнате» от той, где они находятся с Карлсоном. Он спросил Клинтона, что бы случилось, если бы Россия выразила желание вступить в НАТО. Клинтон ответил: «Да, это интересно. Я думаю, да».

Но позже, когда президенты встретились за ужином, Клинтон изменил свое мнение и сказал, что это невозможно. Путин утверждает, что экс-президент Соединенных Штатов может это подтвердить.

Путин также отметил, что если бы Клинтон сказал «да», Россия начала бы готовиться к вступлению в НАТО. Но это не произошло, и Россия осознала, что ее не приветствуют в альянсе. Вместе с тем Россия стремилась поддерживать отношения со странами НАТО, включая США, особенно во время событий на Ближнем Востоке и в Ираке.

Карлсон прилетел в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит журналиста в Москву, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы.

7 февраля стало известно, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.

С начала боевых действий Карлсон активно критиковал США за помощь Украине и выступал с пророссийской позицией, объясняя конфликт тем, что «русские не желают видеть американские ракеты у своих границ».

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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