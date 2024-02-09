Путин ответил на вопрос о достижении целей СВО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пока не достигла целей специальной военной операции (СВО). Соответствующие заявление он сделал в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте американского журналиста.

«Мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей — это денацификация», — сказал глава государства.

Он уточнил, что речь идет о запрещении всяческих неонацистских движений.

«Это одна из проблем, которую мы обсуждали и в ходе переговорного процесса, который завершился в Стамбуле в начале прошлого года, но не по нашей инициативе завершился», — продолжил Путин.

Он также напомнил, что тогда страны Запада просили Российскую Федерацию отвести войска от Киева для создания условий для подписания мирного соглашения, однако после выполнения этой просьбы украинские переговорщики «выбросили в помойку» все договоренности, достигнутые в Стамбуле, и приготовились к длительному вооруженному противостоянию при помощи США и их европейских сателлитов.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе специальной военной операции.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.