Путин рассказал о планах США разделить и подчинить себе Россию

Американские аналитические организации и эксперты, занимавшиеся Советским Союзом со времен Холодной войны, убеждали руководство США создать на территории России квазигосударственные образования и подчинить их себе. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте американского журналиста.

«Они убеждали политическое руководство (США): надо продолжать долбить Россию, пытаться ее доразвалить, создать на этой территории несколько квазигосударственных образований и их уже подчинить себе в разделенном виде, использовать их совокупный потенциал для будущей борьбы с Китаем», — сказал глава российского государства.

До этого Путин заявил, что единственная цель Запада — ликвидировать Россию в ее нынешнем виде. По его словам, если Западу это удастся, русский народ может не сохраниться.

Карлсон прилетел в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит журналиста в Москву, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы.

7 февраля стало известно, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.

С начала боевых действий Карлсон активно критиковал США за помощь Украине и выступал с пророссийской позицией, объясняя конфликт тем, что «русские не желают видеть американские ракеты у своих границ».

Ранее Путин заявил, что Россия не считала и не считает себя врагом Запада.