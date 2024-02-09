Путин: Россия и Украина рано или поздно договорятся

Москва желает добиться урегулирования на Украине с помощью переговоров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Российский лидер выразил уверенность, что обе страны рано или поздно сумеют договориться.

От переговорного процесса с Россией, вновь напомнил Путин, отказался именно Киев. Глава государства указал, что осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Карлсон прилетел в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит журналиста в Москву, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы.

7 февраля стало известно, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.

С начала боевых действий Карлсон активно критиковал США за помощь Украине и выступал с пророссийской позицией, объясняя конфликт тем, что «русские не желают видеть американские ракеты у своих границ».

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».