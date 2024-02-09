Путин в интервью Карлсону назвал политику США необоснованным давлением

После развала СССР Соединенные Штаты проводили в отношении России ничем не обоснованную политику давления, одним из примеров которой стало затягивание Украины в НАТО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

«Расширение НАТО, поддержка сепаратистов на Кавказе, создание системы противоракетной обороны — это же все элементы давления. Давление, давление, давление. Потом затягивание в НАТО Украины. Это же все давление, давление. Почему?» — сказал Путин.

Журналист Такер Карлсон прилетел в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит журналиста в Москву, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы.

7 февраля стало известно, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.

С начала боевых действий Карлсон активно критиковал США за помощь Украине и выступал с пророссийской позицией, объясняя конфликт тем, что «русские не желают видеть американские ракеты у своих границ».

Ранее стало известно, с чего началось интервью Путина Карлсону.