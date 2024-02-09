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Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной

Путин заявил о желании добиться решения конфликта на Украине путем переговоров

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tuckercarlson.com

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. Соответствующее заявление он сделал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Глава государства обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский «издал декрет, запрещающий вести переговоры» с Россией. По его словам, украинский лидер должен отменить этот декрет.

«Мы же не отказывались никогда от переговоров. Мы все время слышим: готова ли Россия, готова? Да мы не отказывались! Они же публично отказались. Ну что же, пускай отменяет свой декрет и вступает в переговоры. Мы не отказывались никогда», — сказал российский лидер.

В декабре 2023 года Путин заявил, что российская сторона будет договариваться по Украине исходя из своих интересов.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе специальной военной операции (СВО).

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.

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Операция на Украине
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