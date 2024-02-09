Такер Карлсон опубликовал интервью с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал на своем сайте интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Русскоязычная версия интервью главы российского государства будет опубликована утром 9 февраля на сайте Кремля.

До этого бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон назвала Карлсона «полезным идиотом» после его интервью с Путиным.

Карлсон прилетел в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит журналиста в Москву, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы.

7 февраля стало известно, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.

С начала боевых действий Карлсон активно критиковал США за помощь Украине и выступал с пророссийской позицией, объясняя конфликт тем, что «русские не желают видеть американские ракеты у своих границ».

Ранее Такер Карлсон покинул Россию.