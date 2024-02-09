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Штаб Трампа осудил решение спецпрокурора по Байдену

Штаб Трампа раскритиковал решение спецпрокурора не заводить дело против Байдена

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Evelyn Hockstein/Reuters

Предвыборный штаб бывшего президента США и наиболее вероятного кандидата от Республиканской партии на грядущих выборах главы государства Дональда Трампа подверг критике решение специального прокурора не возбуждать дело в отношении действующего президента Джо Байдена в связи с ненадлежащим хранением секретных документов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если ты слишком стар, чтобы предстать перед судом, ты слишком стар, чтобы быть президентом. Джо Байден не в состоянии руководить страной», — сказано в заявлении директора предвыборного штаба Трампа по связям с общественностью.

Таким образом он отреагировал на рекомендацию спецпрокурора минюста США не возбуждать дело против главы Белого дома о ненадлежащем хранении секретных документов.

До этого стало известно, что специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем обращении Байдена с секретными документами. Он решил не возбуждать уголовное дело в отношении американского президента о ненадлежащем хранении документов.

В начале 2023 года в аналитическом центре в Вашингтоне, связанном с Байденом, были обнаружены секретные документы, относящиеся к периоду его работы вице-президентом США. Эти документы были найдены в офисном помещении, которое Байден использовал с 2017 по 2019 год.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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