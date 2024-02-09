Байдена не станут обвинять по делу о хранении секретных документов

Президенту США Джо Байдену не грозит уголовное дело после расследования о ненадлежащем хранении секретных документов. Об этом юридический комитет палаты представителей Соединенных Штатов сообщил в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Спецпрокурор рекомендовал не выдвигать уголовных обвинений против Байдена», — говорится в заявлении.

В комитете также отметили, что спецпрокурор признал факт хранения американским лидером материалов с ограниченным доступом в то время, когда он был частным лицом.

До этого стало известно, что специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем обращении Байдена с секретными документами.

В начале 2023 года в аналитическом центре в Вашингтоне, связанном с Байденом, были обнаружены секретные документы, относящиеся к периоду его работы вице-президентом США. Эти документы были найдены в офисном помещении, которое Байден использовал с 2017 по 2019 год.

Позднее глава министерства юстиции США заявил, что обнаруженные в связанном с Байденом аналитическом центре секретные документы не должны были там храниться.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.