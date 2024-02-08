В Грузии назначили нового премьер-министра

Ираклий Кобахидзе назначен новым премьер-министром Грузии. Соответствующее распоряжение подписала президент республики Саломе Зурабишвили.

Как говорится в заявлении, лидер Грузии подписала это распоряжение, «чтобы в борьбе со стихией не возникло помех, своевременно были изданы акты и осуществлено реагирование».

8 февраля парламент Грузии одобрил назначение Ираклия Кобахидзе премьер-министром страны. Депутаты парламента большинством голосов поддержали постановление о выражении доверия составу правительства во главе с Кобахидзе, а также правительственной программе.

7 февраля Кобахидзе заявлял, что главным приоритетом внешней политики Грузии является полная интеграция в европейские и евроатлантические структуры.

До этого телеканал Imedi сообщал, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе поменяются должностями.

Ранее президент Грузии заявила, что не собирается в отставку.