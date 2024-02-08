США пообещали помогать Украине, несмотря на интервью Карлсона с Путиным

Администрация США продолжит оказывать Украине поддержку, несмотря на интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы убеждены, что на Капитолийском холме существует крепкая двухпартийная поддержка Украины», — заявил чиновник на брифинге.

По мнению сотрудника Белого дома, интервью не повлияет на решение конгресса помогать республике.

«Палата представителей конгресса уверенно выступает за поддержку Киеву, вне зависимости от того, как на это повлияет интервью.

Интервью президента России Владимира Путина американскому телеведущему Такеру Карлсону длилось два часа, заявил блогер Алекс Джонс. Информацию подтвердили в Кремле. Дмитрий Песков рассказал, что Карлсон и Путин пообщались 6 февраля. Это первое интервью президента РФ западному журналисту с 2021 года. Ради него Карлсон прилетел в Москву. Тем временем российские СМИ освещают все перемещения журналиста. Интервью с Путиным будет опубликовано 9 февраля в 2:00 по московскому. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американист Можегов счел, что Карлсон отвлечет американцев от демонизации России.