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Посол России назвал бредом и чепухой заявления о гонораре Карлсону за интервью с Путиным

Посол Антонов назвал бредом заявления о гонораре Карлсона за интервью с Путиным

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MFA Russia/Global Look Press

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что заявления о гонораре американского журналиста Такера Карлсона за интервью с президентом РФ Владимиром Путиным — бред и чепуха. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, последние дни в посольство звонят с вопросами о том, посещал ли Карлсон диппредставительство перед поездкой в Москву, какие указания Антонов дал журналисту, где он получал визу и другие.

«Я хочу задать простой вопрос: а как насчет первой поправки к конституции США. Почему эту поправку к конституции о свободе слова могут использовать одни и запрещено делать другим?» — отметил посол.

Антонов обратил внимание на то, что в отношении Карлсона звучат «оскорбления, что он чуть ли не агент, что он чуть ли не получил какой-то гонорар или зарплату».

«Это такой бред, это такая чепуха. Это такой еще один пример двойных стандартов», — сказал дипломат.

До этого журнал Newsweek со ссылкой на депутатов Европарламента писал о том, что Евросоюз может рассмотреть введение санкций в отношении Карлсона за интервью с Путиным. Бывший премьер-министр Бельгии член Европарламента Ги Верхофстадт назвал журналиста «рупором» Путина и экс-президента США Дональда Трампа, а также призвал ЕС ввести запрет на поездки Карлсона в ЕС.

Американский миллиардер Илон Маск выразил возмущение намерением Евросоюза ввести санкции против журналиста.

Ранее стало известно, когда опубликуют интервью Путина Такеру Карлсону.

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