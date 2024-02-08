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Еще одну зарубежную компанию назвали «спонсором войны» на Украине

Украина признала американскую компанию Allied Mineral Products «спонсором войны»

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Компанию по производству монолитных огнеупоров и готовых огнеупорных изделий Allied Mineral Products включили в список «спонсоров войны» на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) республики в Telegram-канале.

По оценке ведомства, фирма продолжает работать с Россией и вести свою деятельность на территории РФ, внося в казну страны «налоги на сотни тысяч долларов».

Согласно информации НАПК, с начала специальной военной операции компания импортировала в Россию продукцию на сумму $3,5 млн.

Незадолго до этого посол КНР в Киеве Фань Сяньжун предупредил украинское руководство, что признание Киевом более десятка китайских компаний «международными спонсорами войны» негативно отразится на отношениях стран. До этого Украина внесла в свой «черный список» 14 компаний из КНР, в том числе нефтегазовые Sinopec Group и CNPC, а также железнодорожную China Railway Construction Corporation. Все они продолжают сотрудничать с Россией, в то время как Пекин не проявляет желания обсуждать с Киевом конфликт на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украина внесла в список «спонсоров войны» шведскую сварочную компанию ESAB.

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