Путин заявил о необходимости проводить научную экспертизу нацпроектов

Президент России Владимир Путин заявил, что нацпроекты и планы развития регионов, учебники для вузов и школ должны обязательно проходить научную экспертизу. Его слова в ходе выступления по случаю 300-летия Российской академии наук (РАН) приводятся на сайте Кремля.

«Очевидно, что глубокую и объективную научную экспертизу Академии наук должны проходить все значимые инициативы, включая наши национальные проекты и планы развития инфраструктуры, отраслей и регионов», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что научные и технологические программы, прежде всего по таким ключевым направлениям как космос, микроэлектроника, генетика, а также квантовые и биотехнологии, должны осуществляться при ведущей роли Российской академии наук.

В январе Путин поручил правительству, Минпросвещению, Минобрнауки и «Роскосмосу» включить создание и запуск малых космических аппаратов (КА) в разрабатываемый национальный проект по космическим сервисам.

В ноябре на встрече с учеными президент РФ заявил, что Россия слезает с «технологической иглы» Запада.

Ранее правительство РФ приступило к работе над новым нацпроектом «Транспорт».