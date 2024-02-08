Российская контрразведка функционирует лучше всех в мире. С таким заявлением выступил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, чьи слова передает Life.

«Лучше, чем какая-либо другая», — охарактеризовал он работу отечественных служб по пресечению разведывательной деятельности других государств и антиправительственных организаций.

Перед этим Нарышкин заявлял, что Российская Федерация ни за что не будет вмешиваться в грядущие выборы американского президента.

Директор СВР также анонсировал контакты с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильямом Бернсом. По его мнению, диалог между Службой внешней разведки Российской Федерации и ЦРУ Соединенных Штатов может предотвратить опасные события во время, когда обстановка в мире рискует подойти к опасной черте.

Ранее в США высоко оценили эффективность российской разведки.