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Нарышкин анонсировал контакты Службы внешней разведки с главой ЦРУ

Глава Службы внешней разведки Нарышкин сообщил о грядущих контактах с главой ЦРУ

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Global Look Press

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин анонсировал контакты с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Об этом пишет РИА Новости.

Он отвечал на вопросы журналистов о том, планируются ли проведения контактов с главой ЦРУ и заявил, что «контакты будут».

Нарышкин пообещал, что журналистам сообщат, когда контакты с американскими коллегами состоятся.

Кроме того, Нарышкин заявил, что Россия ни за что не будет вмешиваться в выборы американского президента. При этом он отметил, что Вашингтон обязательно постарается повлиять на результаты выборов в России, потому что «по-другому не могут».

До этого Нарышкин заявил, что у Запада не получится организовать революцию в России, несмотря на большой опыт подготовки и реализации государственных переворотов в разных странах.

Ранее Нарышкин высказался насчет эмигрантской оппозиции.

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