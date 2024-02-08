Нарышкин анонсировал контакты Службы внешней разведки с главой ЦРУ

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин анонсировал контакты с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Об этом пишет РИА Новости.

Он отвечал на вопросы журналистов о том, планируются ли проведения контактов с главой ЦРУ и заявил, что «контакты будут».

Нарышкин пообещал, что журналистам сообщат, когда контакты с американскими коллегами состоятся.

Кроме того, Нарышкин заявил, что Россия ни за что не будет вмешиваться в выборы американского президента. При этом он отметил, что Вашингтон обязательно постарается повлиять на результаты выборов в России, потому что «по-другому не могут».

До этого Нарышкин заявил, что у Запада не получится организовать революцию в России, несмотря на большой опыт подготовки и реализации государственных переворотов в разных странах.

Ранее Нарышкин высказался насчет эмигрантской оппозиции.