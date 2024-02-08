Нарышкин пообещал, что Россия не станет вмешиваться в американские выборы

Россия ни за что не будет вмешиваться в выборы американского президента. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

При этом Нарышкин отметил, что Вашингтон обязательно постарается повлиять на результаты выборов в России, потому что «по-другому не могут».

»США будут вмешиваться в выборы президента РФ, но Россия готова отразить любые попытки», – подчеркнул директор Службы.

Кроме того, он отметил что отечественная контрразведка является самой лучшей в мире.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские власти никогда не предвосхищают результаты выборов в других странах, в том числе и в США, чтобы не нарушить демократический процесс. Она отметила, что Россия воздерживается от прогнозов и не пытается влиять на выборы своими нарративами или отговариванием от участия.

Ранее Нарышкин предрек Украине «печальную судьбу» при Зеленском.