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Минюст Украины подал иск о взыскании активов Дмитрия Киселева

Минюст Украины подал иск о взыскании активов журналиста Киселева

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Минюст Украины обратился в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с просьбой взыскать в пользу Киева активы, принадлежащие гендиректору Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. Соответствующая информация появилась на сайте организации.

«Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении к Киселеву Дмитрию Константиновичу санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части 1 статьи 4 закона Украины «О санкциях», — говорится в заявлении.

Сам же Киселев назвал украинскую инициативу «сотрясанием воздуха». Он заявил, что не имеет активов на территории Украины и стран Запада. Его слова приводит РИА Новости.

До этого глава отдела санкций Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины Агия Загребельская осталась недовольна 13-м пакетом санкций против России. По ее мнению, новые меры недостаточно эффективные.

Ранее Украина исключила Raiffeisen Bank из «спонсоров войны».

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