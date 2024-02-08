Глава финского МВД заявила, что страна не разрывала отношений с Россией

Финляндия не разрывала взаимоотношения с Россией. С таким заявлением выступила глава финского Министерства внутренних дел Мари Рантанен в эфире локального телеканала MTV3.

«Финляндия ничего не разрушала», — утверждает министр.

По словам Рантанен, республика лишь отреагировала на поведение российской стороны на границе двух стран.

Глава внешнеполитического ведомства порекомендовала властям России проработать бюрократический вопрос, который не позволит гражданам РФ пересекать границу с Финляндией без наличия соответствующих документов.

В конце января в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что весь комплекс отношений между Россией и Финляндией в настоящее время полностью разрушен, вина за это полностью лежит на финских властях.

Позднее правительство Финляндии продлило закрытие границы с Российской Федерацией до 14 апреля 2024 года.

Ранее сообщалось, о том как изменился товарооборот Финляндии с Россией за два года.