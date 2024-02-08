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Европарламент предостерег депутатов от сотрудничества с властями РФ

Европарламент предостерег чиновников и депутатов от сотрудничества с Кремлем

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Jean-Francois Badias/AP

В Европарламенте одобрили резолюцию о предостережении чиновников и политиков от сотрудничества с властями России. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте законодательного и представительного органа ЕС.

«Члены Европарламента предостерегают избранных должностных лиц и политические партии в Европе, которые сознательно служат интересам Москвы», — отметили в документе.

В резолюции обратили внимание, что таким образом чиновники и депутаты подрывают единство и демократию ЕС. 433 евродепутата проголосовали в четверг за принятие документа, 56 — выступили против, 18 воздержались.

До этого стало известно, что западные политики усиливают давление на Россию в преддверии выборов президента, используя подконтрольные организации. Они навязывают идеи этнической разобщенности, которая создает почву для межнациональных конфликтов.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад рассматривает выборы в РФ как возможность раскачать ситуацию.

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