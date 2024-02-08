В Генпрокуратуре сочли, что Запад пытается навязать РФ идеи этнической разобщенности

Западные политики усиливают давление на Россию в преддверии выборов президента, используя подконтрольные организации. С таким заявлением выступила старший прокурор управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Татьяна Лазарева, передает РИА Новости.

Она особо отметила навязывание идей этнической разобщенности, которая создает почву для межнациональных конфликтов.

По словам Лазаревой, в связи с этим Генпрокуратура уделяет пристальное внимание международным неправительственным организациям, которые действуют по указке недружественных стран. По ее словам, по итогам 2023 года надзорным ведомством было принято решение о признании нежелательной деятельности 58 иностранных организаций.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на заседании комиссии Совета Федерации по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны отметила, что Запад рассматривает выборы в РФ как возможность раскачать ситуацию.

Ранее одной из главных тем интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону назвали выборы в России и США.