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В Генпрокуратуре сочли, что Запад пытается навязать РФ идеи этнической разобщенности

Генпрокуратура: Запад усилил давление на Россию через НКО в преддверии выборов

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Западные политики усиливают давление на Россию в преддверии выборов президента, используя подконтрольные организации. С таким заявлением выступила старший прокурор управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Татьяна Лазарева, передает РИА Новости.

Она особо отметила навязывание идей этнической разобщенности, которая создает почву для межнациональных конфликтов.

По словам Лазаревой, в связи с этим Генпрокуратура уделяет пристальное внимание международным неправительственным организациям, которые действуют по указке недружественных стран. По ее словам, по итогам 2023 года надзорным ведомством было принято решение о признании нежелательной деятельности 58 иностранных организаций.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на заседании комиссии Совета Федерации по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны отметила, что Запад рассматривает выборы в РФ как возможность раскачать ситуацию.

Ранее одной из главных тем интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону назвали выборы в России и США.

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Выборы президента России-2024
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