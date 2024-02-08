В Венгрии прокомментировали решение остановить расследование по «Северному потоку»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемым тот факт, что до сих пор не было проведено серьезного расследования диверсии на трубопроводах «Северного потока». Так он прокомментировал решение Швеции остановить расследование, передает РИА Новости.

«Прошли сотни дней, а серьезного расследования до сих пор не было. Никаких подробностей до сих пор не огласили. Я считаю, что это неприемлемо», — сказал дипломат, комментируя решение Швеции остановить расследование.

Сийярто подчеркнул, что произошедшее было террористической атакой на стратегическую инфраструктуру в Европе и нападением на безопасные поставки энергии. По его мнению, то, что никакого расследования не было проведено — очень безответственно и, с точки зрения Будапешта, «действительно неприемлемо».

«Поэтому мы призываем власти, будь то национальные или международные, отнестись к этому серьезно», — сказал дипломат.

7 февраля прокуратура Швеции установила, что дело о взрывах на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не относится к юрисдикции страны, материалы по делу были переданы ФРГ, которая расследование продолжает.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Ранее в Совбезе раскрыли, почему Швеция прекратила расследование по «Северным потокам».