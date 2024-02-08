В Венгрии ответили США по поводу членства Швеции в НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на заявления в США о том, что Вашингтон ждет ратификации Венгрией членства Швеции в НАТО, сообщил, что Будапешт «не волнуют инструкции» Вашингтона. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Нас не волнуют подобные инструкции (со стороны США – прим. ред.)», - подчеркнул Сийярто.

Он добавил, что Венгрия является суверенным государством, и иностранные государства должны уважать ее суверенитет.

Глава МИД Венгрии отметил, что Будапешт никогда не критикует решения иностранных государственных органов, в том числе решения Конгресса США и никогда не вмешивается во внутреннюю повестку Соединенных Штатов.

До этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Венгрии скорейшей ратификации членства Швеции в НАТО, терпение Вашингтона «небезгранично».

Выступая на пресс-конференции в брюссельской штаб-квартире НАТО советник заявил, что он не собирается «выступать с конкретными угрозами» и озвучивать шаги, на которые могут пойти американские власти в случае очередной задержки в рассмотрении этого вопроса венгерской стороной. Однако, по его словам, терпение Белого дома по этому поводу «тоже небезгранично».

Ранее в парламенте Венгрии не состоялось голосование по членству Швеции в НАТО.