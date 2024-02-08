Путин разъяснил, в ком нуждается Россия для достижения для успеха

Президент России Владимир Путин заявил, что одного патриотического настроя для успеха РФ недостаточно, нужны специалисты. Его слова в ходе заседания Совета по науке и образованию передает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что необходимо «уделять внимание всем предметам, которые формируют полноценную личность, патриота» — человека, который любит родину и готов к самопожертвованию.

«Но нам нужны специалисты в каждой области, просто одного патриотического настроя недостаточно для того, чтобы страна была успешной. Нужно и то, и другое, поэтому конечно, нам нужны специалисты», — сказал президент России.

До этого Путин назвал основой успеха РФ тот факт, что подавляющее большинство граждан страны сейчас вместе с бойцами российской армии.

В конце января глава государства сравнил отсутствие патриотизма с нелюбовью к матери, к собственной семье. По его мнению, любовь к родной стране у граждан должна быть «заложена прямо в подкорку».

Российский лидер также признавался, что его поражают сила духа и глубокое осознание патриотизма защитников Отечества.

Ранее Путин рассказал о смысле служения Родине.