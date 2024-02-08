Шольца предупредили о реализации худшего сценария в вопросе помощи Киеву

Визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Соединенные Штаты не увенчается успехом, так как он не сможет уговорить конгресс изменить позицию по выделению помощи Украине. Такое развитие событий сделает Берлин основном спонсором Киева, пишет Politico.

Как следует из текста, Олаф Шольц в ходе поездки в Вашингтон рискует обнаружить, что «Дональд Трамп уже вернулся».

«По крайней мере, с точки зрения американской политики в отношении худшего стратегического кошмара Европы на Украине», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что поездка канцлера в США пришлась на момент, когда сенат в очередной раз заблокировал выделение помощи Киеву. В связи с этим для Германии ситуация складывается наихудшим образом, потому что на плечи Берлина перекладывается бремя финансирования Киева, отмечают авторы.

«Это особенно мрачный сценарий для немцев, которые опасаются, что теперь они окажутся на крючке как главный защитник Киева — роль, которую они никогда не хотели, предпочитая быть в тени Вашингтона», — пишет Politico.

До этого Шольц заявил журналистам, что поддержка, обещанная Европейским союзом и США Украине, сейчас недостаточна, поэтому нужно найти способ ее увеличения.

Ранее Шольц похвалил Байдена в преддверии своей поездки в Вашингтон.