Путин: РФ должна обеспечить себя технологиями по ключевым направлениям

Президент России Владимир Путин заявил, что проект указа об утверждении обновленной стратегии научно-технологического развития должен быть предоставлен в недельный срок. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня предлагаю обсудить его обновленную редакцию», — заявил глава государства на заседании Совета по науке и образованию.

Он отметил, что с учетом сегодняшней дискуссии необходимо будет внести уточнения и дополнения в стратегию.

Также Путин подчеркнул, что Россия должна обеспечить себя собственными технологиями и необходимой продукцией по всем ключевым направлениям.

«Там, где у нас есть или могут возникнуть, появиться уникальные компетенции, нужно ставить задачу занять ведущие позиции на глобальных рынках», — добавил он.

До этого Путин поручил правительству, Минпросвещению, Минобрнауки и «Роскосмосу» включить создание и запуск малых космических аппаратов (КА) в разрабатываемый национальный проект по космическим сервисам.

Ранее Путин заявил, что Россия слезает с «технологической иглы» Запада.