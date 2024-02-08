В МИД РФ обвинили Запад в использовании выборов президента для раскачивания ситуации

Западные политики рассматривают предстоящие президентские выборы в России как возможность раскачать ситуацию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на заседании комиссии Совета Федерации по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны, передает ТАСС.

«Нашими «оппонентами» <…> выборы рассматриваются как возможность раскачать ситуацию в стране», — отметила дипломат.

Она уточнила, что цель США и ЕС — реализовывать в России собственные установки. Для этого, по словам представителя МИД РФ, Запад будет применять соцсети и платформы. Захарова обратила внимание, что любые попытки вмешательства в выборы президента РФ будут «жестко пресекаться».

До этого одной из главных тем интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону назвали выборы в России и США. Беседа будет опубликована на официальном сайте бывшего ведущего телеканала Fox News 9 февраля в 02:00 по московскому времени, а на сайте Кремля — утром 9 февраля.

Ранее Захарова высмеяла встречу Байдена с Зеленским.